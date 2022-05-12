Экономика России

Эксперты прогнозируют уменьшение ключевой ставки уже в июне

Темпы роста инфляции по сравнению с мартом уменьшились. Поэтому эксперты рассчитывают на снижение ключевой ставки уже в следующем месяце.

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О том, как влияет инфляция на ключевую ставку, рассказала Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка:

«Смотря на то, что данные по инфляции в годовом выражении составляют 17,8% в начале мая и кажутся высокими, следует сказать, что в первую неделю мая зафиксировано значительное замедление темпов инфляции. Это является хорошей новостью, то есть сначала мая за первую неделю инфляция составила 0,1%».

По словам Наталии Орловой, сохранение такого темпа роста означает, что инфляция за месяц будет держаться на уровне 0,4%. Это означает, что в ближайшее время уровень цен будет определяться в основном соотношением спроса и предложения.

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