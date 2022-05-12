Эксперты прогнозируют уменьшение ключевой ставки уже в июне

О том, как влияет инфляция на ключевую ставку, рассказала Наталия Орлова, главный экономист Альфа-Банка:
«Смотря на то, что данные по инфляции в годовом выражении составляют 17,8% в начале мая и кажутся высокими, следует сказать, что в первую неделю мая зафиксировано значительное замедление темпов инфляции. Это является хорошей новостью, то есть сначала мая за первую неделю инфляция составила 0,1%».
По словам Наталии Орловой, сохранение такого темпа роста означает, что инфляция за месяц будет держаться на уровне 0,4%. Это означает, что в ближайшее время уровень цен будет определяться в основном соотношением спроса и предложения.