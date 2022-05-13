Работников АвтоВАЗа отправляют в простой

Информация о введении простоя была опубликована в ВК-сообществе профсоюзной организации АвтоВАЗа.

В простой на следующую рабочую неделю отправляют не всех работников, а только тех, кто не задействованы в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности, изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами.

Ушедшим в простой будет выплачиваться 2/3 от средней зарплаты.

Кроме этого, руководство АвтоВАЗа планирует увеличить оклады сотрудников с 1 июня на 9% и выдать премии по 3 000 рублей каждому работнику, с которым заключен договор по состоянию на 29 апреля 2022 года.