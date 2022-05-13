Трудовые отношения

Работников АвтоВАЗа отправляют в простой

Период простоя продлится с 16 по 20 мая. Причина — нехватка комплектующих.

Версия для печати

Информация о введении простоя была опубликована в ВК-сообществе профсоюзной организации АвтоВАЗа.

В простой на следующую рабочую неделю отправляют не всех работников, а только тех, кто не задействованы в неотложных работах по обеспечению функционирования деятельности, изготовлению запасных частей и работах над новыми проектами.

Ушедшим в простой будет выплачиваться 2/3 от средней зарплаты.

Кроме этого, руководство АвтоВАЗа планирует  увеличить оклады сотрудников с 1 июня на 9% и выдать премии по 3 000 рублей каждому работнику, с которым заключен договор по состоянию на 29 апреля 2022 года.

Гость, 16 мая старт важнейшего курса повышения квалификации про все 5 новых ФСБУ!

Все действующие в 2022 году ФСБУ изучите на курсе. Разберем «Аренду», «Запасы», «ОС», «Документооборот», «Капложения».

Скорее идите записываться, пока остались свободные места! Программу курса смотрите по ссылке.

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить