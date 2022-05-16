Налоговые проверки

Уже можно оценить вероятность выездной налоговой проверки в этом году

Налоговики озвучили налоговую нагрузку за 2021 год по видам деятельности. В среднем нагрузка составляет 10,4 %. В 2020 году этот показатель был 9,9 %.

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В концепцию планирования выездных налоговых проверок внесены данные за 2021 год:

  • о налоговой нагрузке;
  • о рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг;
  • о рентабельности активов организаций.

В соответствии с концепцией системы планирования ВНП одним из критериев самостоятельной оценки рисков является отклонение уровня налоговой нагрузки у налогоплательщика от ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду деятельности).

Претендентов на ВНП налоговики выбирают, ориентируясь на общедоступные критерии риска совершения налогового правонарушения.

Бизнес, который подходит под такие критерии, с большой долей вероятности будет включен в план выездных проверок.

 

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