Уже можно оценить вероятность выездной налоговой проверки в этом году

В концепцию планирования выездных налоговых проверок внесены данные за 2021 год:
- о налоговой нагрузке;
- о рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг;
- о рентабельности активов организаций.
В соответствии с концепцией системы планирования ВНП одним из критериев самостоятельной оценки рисков является отклонение уровня налоговой нагрузки у налогоплательщика от ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду деятельности).
Претендентов на ВНП налоговики выбирают, ориентируясь на общедоступные критерии риска совершения налогового правонарушения.
Бизнес, который подходит под такие критерии, с большой долей вероятности будет включен в план выездных проверок.