Уже можно оценить вероятность выездной налоговой проверки в этом году

В концепцию планирования выездных налоговых проверок внесены данные за 2021 год:

о налоговой нагрузке;

о рентабельности проданных товаров, продукции, работ, услуг;

о рентабельности активов организаций.

В соответствии с концепцией системы планирования ВНП одним из критериев самостоятельной оценки рисков является отклонение уровня налоговой нагрузки у налогоплательщика от ее среднего уровня по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду деятельности).

Претендентов на ВНП налоговики выбирают, ориентируясь на общедоступные критерии риска совершения налогового правонарушения.

Бизнес, который подходит под такие критерии, с большой долей вероятности будет включен в план выездных проверок.