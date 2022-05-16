На АУСН доходы и расходы будут учитывать по данным ККТ и банков

О преимуществах АУСН рассказал замглавы ФНС Дмитрий Сатин.

По его словам, новый режим является своего рода продолжением специального налогового режима для самозанятых.

Он рассчитан на организации и ИП, у которых работает не больше 5 человек, а годовой доход не превышает 60 млн рублей.

При АУСН в налогоплательщики освобождены: от 10 форм обязательной отчетности:

от ведения книги учета доходов и расходов;

от обязанности платить страховые взносы за себя и за своих работников.

Доходы фиксируются ККТ либо в банке (если это безнал). Таким же образом определяются расходы. Налог будет начислять ИФНС автоматически.

«По итогам месяца предпринимателю нужно проверить те данные в личном кабинете, которые подтянулись из его выручки по ККТ и по банковскому счету, после этого «промолчать» и тем самым подтвердить, что все посчитано корректно, либо откорректировать какие-то операции», - пояснил заместитель руководителя ФНС.

К 1 июля к участию в эксперименте будут готовы первые 8 банков, при этом желающих подключиться к этой системе больше, сказал Дмитрий Сатин.