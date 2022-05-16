АУСН

На АУСН доходы и расходы будут учитывать по данным ККТ и банков

С 1 июля новые компании и ИП смогу перейти на автоматизированную упрощенку. Объект налогообложения – «доходы» (8 %) или «доходы, уменьшенные на величину расходов» (20 %).

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О преимуществах АУСН рассказал замглавы ФНС Дмитрий Сатин.

По его словам, новый режим является своего рода продолжением специального налогового режима для самозанятых.

Он рассчитан на организации и ИП, у которых работает не больше 5 человек, а годовой доход не превышает 60 млн рублей.

При АУСН в налогоплательщики освобождены:

  • от 10 форм обязательной отчетности:
  • от ведения книги учета доходов и расходов;
  • от обязанности платить страховые взносы за себя и за своих работников.

Доходы фиксируются ККТ либо в банке (если это безнал). Таким же образом определяются расходы. Налог будет начислять ИФНС автоматически.

«По итогам месяца предпринимателю нужно проверить те данные в личном кабинете, которые подтянулись из его выручки по ККТ и по банковскому счету, после этого «промолчать» и тем самым подтвердить, что все посчитано корректно, либо откорректировать какие-то операции», - пояснил заместитель руководителя ФНС.

К 1 июля к участию в эксперименте будут готовы первые 8 банков, при этом желающих подключиться к этой системе больше, сказал Дмитрий Сатин.

 

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