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Сбербанк начали покидать топ-менеджеры из-за того, что «сдают нервы»

Зампреды правления Сбербанка Александра Бурико и Сергей Мальцев, а также член правления Наталья Алымова решили уволиться из-за санкций, под которые банк попал в начале года.

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Банк уже покинули несколько топ-менеджеров, у людей «сдают нервы» на фоне санкций и включения правления ВТБ и «ФК Открытие» в санкционные листы, а «у многих активы и семьи в Европе», считают источники Frank Media. Уход всех троих топ-менеджеров подтверждает и пресс-служба банка.

«Они привыкли к определенному образу жизни и не хотят его терять», — пояснил один из собеседников Frank Media.

Ранее Сбербанк покинули заместитель председателя правления Лев Хасис и исполнительный вице-президент и главный технический директор Давид Рафаловский. 

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