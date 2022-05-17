Сбербанк начали покидать топ-менеджеры из-за того, что «сдают нервы»

Банк уже покинули несколько топ-менеджеров, у людей «сдают нервы» на фоне санкций и включения правления ВТБ и «ФК Открытие» в санкционные листы, а «у многих активы и семьи в Европе», считают источники Frank Media. Уход всех троих топ-менеджеров подтверждает и пресс-служба банка.

«Они привыкли к определенному образу жизни и не хотят его терять», — пояснил один из собеседников Frank Media.

Ранее Сбербанк покинули заместитель председателя правления Лев Хасис и исполнительный вице-президент и главный технический директор Давид Рафаловский.