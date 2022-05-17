IT-компания должна оповещать военкомат об увольнении айтишников

Аккредитованная компания, в которой работают сотрудники с отсрочкой от призыва на военную службу, в 2-недельный срок должна проинформировать военный комиссариат об увольнении таких сотрудников.

Сведения об увольнении надо подать по форме из положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства Р от 27.11.2006 № 719.

Такое разъяснение — в письме Минобороны № 308/2/771 от 27.04.2022.

Среди основных условий по отсрочки для сотрудников: