Интернет и IT

IT-компания должна оповещать военкомат об увольнении айтишников

В апреле IT-компании начали направлять в военкоматы заявки на отсрочку от армии сотрудников в возрасте от 18 до 27 лет. Минобороны разъяснило, что делать, когда такой «отсроченный» призывник уволился.

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Аккредитованная компания, в которой работают сотрудники с отсрочкой от призыва на военную службу, в 2-недельный срок должна проинформировать военный комиссариат об увольнении таких сотрудников.

Сведения об увольнении надо подать по форме из положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства Р от 27.11.2006 № 719.

Такое разъяснение — в письме Минобороны № 308/2/771 от 27.04.2022.

Среди основных условий по отсрочки для сотрудников:

  • возраст от 18 до 27 лет;
  • работа по трудовому договору;
  • высшее образование по специальности, по которой предусмотрена отсрочка;
  • стаж в IT-компании не менее 1 года — либо стаж менее 1 года, но за 1 год до приема человек окончил вуз.

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