IT-компания должна оповещать военкомат об увольнении айтишников

Аккредитованная компания, в которой работают сотрудники с отсрочкой от призыва на военную службу, в 2-недельный срок должна проинформировать военный комиссариат об увольнении таких сотрудников.
Сведения об увольнении надо подать по форме из положения о воинском учете, утвержденного постановлением Правительства Р от 27.11.2006 № 719.
Такое разъяснение — в письме Минобороны № 308/2/771 от 27.04.2022.
Среди основных условий по отсрочки для сотрудников:
- возраст от 18 до 27 лет;
- работа по трудовому договору;
- высшее образование по специальности, по которой предусмотрена отсрочка;
- стаж в IT-компании не менее 1 года — либо стаж менее 1 года, но за 1 год до приема человек окончил вуз.