Налог на прибыль

Доходы от интеллектуальной собственности освободили от налога на прибыль

Возобновят льготу по налогу на прибыль по доходам в виде результатов интеллектуальной деятельности (РИД), выявленных в ходе инвентаризации.

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Госдума приняла законопроект с поправками в НК.

Суть льготы в том, что при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются доходы в виде имущественных прав на РИД, выявленных в ходе проведенной компанией инвентаризации имущества.

Льгота будет действовать 3 года, а для малого бизнеса — 5 лет.

Такая льгота уже была — с 1 января 2018 по 31 декабря 2019 года.

Дело в том, что без этой льготы компании не заинтересованы в выявлении прав на РИД.

Возврат льготы выведет РИД из серой зоны рынка, привлечет потенциальных покупателей лицензий или исключительных авторских прав, считают в правительстве.

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