Налоги, взносы, пошлины

Цифровые активы обложат налогами по-новому

Соответствующий законопроект приняла Госдума. Также документ регулирует продажи и обмен на российских блокчейн-платформах цифровых финансовых активов.

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Российские обладатели цифровых активов должны будут заплатить 13 % налога на прибыль. Иностранные организации — 15 % налога на прибыль.

Доходы физлиц от продажи ЦФА облагаются НДФЛ без возможности их уменьшения на расходы, которые связаны с их приобретением. В этом кардинальное отличие, например, от операций с ценными бумагами.

В ряде ситуаций возникает двойное налогообложение выплат, которые производятся по ЦФА.

Кроме того, ЦФА освободят от НДС по статье 149 НК.

Цифровые финансовые активы (не путайте с цифровой валютой) — это цифровые права, включающие:

  • требования денег;
  • участие в капитале непубличных акционерных обществ;
  • права по ценным бумагам и передаче права их требования.

Сейчас в реестре инфосистем, работающих с ЦФА, три организации, включая Сбер.

 

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