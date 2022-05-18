Цифровые активы обложат налогами по-новому

Российские обладатели цифровых активов должны будут заплатить 13 % налога на прибыль. Иностранные организации — 15 % налога на прибыль.

Доходы физлиц от продажи ЦФА облагаются НДФЛ без возможности их уменьшения на расходы, которые связаны с их приобретением. В этом кардинальное отличие, например, от операций с ценными бумагами.

В ряде ситуаций возникает двойное налогообложение выплат, которые производятся по ЦФА.

Кроме того, ЦФА освободят от НДС по статье 149 НК.

Цифровые финансовые активы (не путайте с цифровой валютой) — это цифровые права, включающие:

требования денег;

участие в капитале непубличных акционерных обществ;

права по ценным бумагам и передаче права их требования.

Сейчас в реестре инфосистем, работающих с ЦФА, три организации, включая Сбер.