Валютные операции

«Тинькофф-банк» обязали вернуть средства клиенту, «обогатившемуся» на выгодном обмене валют

Банк списал средства у удачливого клиента после выгодного обмена им рублей на доллары с помощью промежуточной конвертации в британский фунт.

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Решение о возврате средств вынесла финансовый уполномоченный в сферах кредитной кооперации, деятельности кредитных организаций, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов Татьяна Савицкая, сообщает телеграм - канал «Защита прав потребителей».

Решение вступит в силу через 10 рабочих дней после подписания. Еще через 10 рабочих дней банк должен исполнить его. Это решение может быть оспорено кредитной организацией в суде.

В конце февраля-начале марта 2022 года некоторые граждане сумели через банковское приложение конвертировать рубли в фунты, а фунты в доллары, чтобы приобрести доллары примерно по 88 руб. При прямой конвертации рублей в доллары через приложение $1 стоил около 150 руб., а биржевой курс американской валюты в понедельник, 28 февраля, доходил до 109 руб.

 

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