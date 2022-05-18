«Тинькофф-банк» обязали вернуть средства клиенту, «обогатившемуся» на выгодном обмене валют

Решение о возврате средств вынесла финансовый уполномоченный в сферах кредитной кооперации, деятельности кредитных организаций, ломбардов и негосударственных пенсионных фондов Татьяна Савицкая, сообщает телеграм - канал «Защита прав потребителей».
Решение вступит в силу через 10 рабочих дней после подписания. Еще через 10 рабочих дней банк должен исполнить его. Это решение может быть оспорено кредитной организацией в суде.
В конце февраля-начале марта 2022 года некоторые граждане сумели через банковское приложение конвертировать рубли в фунты, а фунты в доллары, чтобы приобрести доллары примерно по 88 руб. При прямой конвертации рублей в доллары через приложение $1 стоил около 150 руб., а биржевой курс американской валюты в понедельник, 28 февраля, доходил до 109 руб.