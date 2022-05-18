Налоговики не могут запрашивать какие угодно документы вне рамок проверок

По этой теме вышло Определение Конституционного суда № 821-О от 07.04.2022.

В КС обратилось ООО ТД «Платина Кострома». По вычетам НДС за 1 и 4 кварталы 2016 году у компании запросили:

пояснительную записку с разъяснениями о вычетах по счетам-фактурам, датированным ранее 1 января 2015 года, и причин выставления корректировочных счетов-фактур;

реестр товарных накладных;

оборотно-сальдовые ведомости по счетам 41, 60 и 62;

акты сверки взаиморасчетов с контрагентами;

книги продаж за 2012–2014 годы;

более 400 счетов-фактур.

Компания посчитала такое требование незаконным и отказалась собирать документы, за что получила штраф.

Компания пыталась штраф оспорить, но суды ее не поддержали. Фирма обратилась в КС, указав, что норма (п.2 ст. 93.1 НК) не соответствует Конституции.

Потому что получается, что у налоговиков есть право произвольно запрашивать документы за несколько лет без проверок, без указания конкретных сделок и без обоснования.

КС указал, что норма НК законная. Но налоговики должны применять ее правильно.

Запрашивать надо только документы, которые относятся именно к сделке, а не ко всей деятельности налогоплательщика, не к ее части или периоду, не к налоговому периоду и т.п.

Понятие «сделка» закреплено в статье 153 ГК.

Налоговики могут определить предмет истребования по любому ясному, четкому и недвусмысленному признаку. Например, по переданному конкретному товару, выполненным работам (услугам), а также времени поставки и приема-передачи, первичным документам и т.п.

Требовать документы можно как по одной, так и по нескольким сделкам. Но это право не может быть использовано вместо налоговой проверки.

При этом компания не может отказать в передаче документов, если в требовании не указаны реквизиты договора.