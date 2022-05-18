Налоговики не могут запрашивать какие угодно документы вне рамок проверок

По этой теме вышло Определение Конституционного суда № 821-О от 07.04.2022.
В КС обратилось ООО ТД «Платина Кострома». По вычетам НДС за 1 и 4 кварталы 2016 году у компании запросили:
- пояснительную записку с разъяснениями о вычетах по счетам-фактурам, датированным ранее 1 января 2015 года, и причин выставления корректировочных счетов-фактур;
- реестр товарных накладных;
- оборотно-сальдовые ведомости по счетам 41, 60 и 62;
- акты сверки взаиморасчетов с контрагентами;
- книги продаж за 2012–2014 годы;
- более 400 счетов-фактур.
Компания пыталась штраф оспорить, но суды ее не поддержали. Фирма обратилась в КС, указав, что норма (п.2 ст. 93.1 НК) не соответствует Конституции.
Потому что получается, что у налоговиков есть право произвольно запрашивать документы за несколько лет без проверок, без указания конкретных сделок и без обоснования.
КС указал, что норма НК законная. Но налоговики должны применять ее правильно.
Запрашивать надо только документы, которые относятся именно к сделке, а не ко всей деятельности налогоплательщика, не к ее части или периоду, не к налоговому периоду и т.п.Понятие «сделка» закреплено в статье 153 ГК.
Налоговики могут определить предмет истребования по любому ясному, четкому и недвусмысленному признаку. Например, по переданному конкретному товару, выполненным работам (услугам), а также времени поставки и приема-передачи, первичным документам и т.п.
Требовать документы можно как по одной, так и по нескольким сделкам. Но это право не может быть использовано вместо налоговой проверки.
При этом компания не может отказать в передаче документов, если в требовании не указаны реквизиты договора.