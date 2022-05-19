Через специальный реестр налоговики будут отправлять в банки поручения на налоговые долги

Такая система будет работать после перехода на единый налоговый счет (ЕНС) в 2023 году.

ИФНС размести в реестре поручение и оповестит об этом банк. Порядок такого оповещения утвердят. Уведомление опубликовано на федеральном портале.

Поручение на взыскание налога будут формировать, если сальдо на ЕНС отрицательное, то есть начислено налогов больше, чем уплачено.

Решение о взыскании принимается после истечения срока, установленного в требовании об уплате задолженности, но не позднее 2 месяцев после истечения.

Законопроект с поправками в НК по ЕНС сейчас находится в Госдуме. Его рассмотрели в первом чтении. Об этом проекте читайте здесь.