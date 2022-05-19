Банковские карты

«Карточные туры» в Казахстан и Армению становятся сложнее. Банки ужесточают требования к открытию счетов

Из-за санкций у россиян вырос спрос на счета и карты в заграничных банках. Но банки этих стран стали усложнять открытие счетов для нерезидентов.

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В начале марта многие банки Армении открывали счета россиянам по паспорту, справке с места работы и подтверждению доходов.

Но теперь требования ужесточили: нужно доказать, что клиент приехал в страну надолго.

Например, показать справку с работы в Армении, наличие ИП или юрлица, договор аренды жилья на 3 — 6 месяцев и другие документы.

В Казахстане обязательным для клиентов раньше было получение местного индивидуального идентификационного номера (аналог нашего ИНН). Еще некоторые банки требовали также казахстанский номер телефона.

Сейчас нужен трудовой договор с местной компанией, подтверждение обучения в казахстанских образовательных учреждениях или иное подтверждение деятельности в стране.

Источник — Forbes

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