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В перечень российского софта попасть будет проще и сложнее

С одной стороны, в реестр добавят категории продуктов, а с другой, возможно ужесточение правил включения в список, заявили в Минфине.

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В настоящее время поправки только рассматриваются.

«Вероятно, произойдет, с одной стороны, ужесточение, с другой стороны, упрощение правил включения в реестр. Потому что сейчас все хотят попасть в реестр», - заявил директор Департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию министерства Александр Понькин на конференции «Импортозамещение программного обеспечения: время возможностей».

Ужесточение необходимо для того, чтобы пресечь попытки внести в реестр «неправильные» продукты. При этом, о каких именно разработках идет речь, Понькин не сообщил, заявив, что современный «механизм аудита отфильтровывает эти продукты довольно эффективно».

 

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