В перечень российского софта попасть будет проще и сложнее

В настоящее время поправки только рассматриваются.

«Вероятно, произойдет, с одной стороны, ужесточение, с другой стороны, упрощение правил включения в реестр. Потому что сейчас все хотят попасть в реестр», - заявил директор Департамента стимулирования спроса на радиоэлектронную продукцию министерства Александр Понькин на конференции «Импортозамещение программного обеспечения: время возможностей».

Ужесточение необходимо для того, чтобы пресечь попытки внести в реестр «неправильные» продукты. При этом, о каких именно разработках идет речь, Понькин не сообщил, заявив, что современный «механизм аудита отфильтровывает эти продукты довольно эффективно».