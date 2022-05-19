Бухгалтеру платят 25 тысяч за 42 компании. Хорошо ли быть стахановцем на аутсорсе?

Налетай, не скупись, что называется: в бухгалтерской фирме ищут на такие условия не просто бухгалтера, а главбуха.

Вот цитата из вакансии:

«В данный момент на обслуживании 42 компании — все для 1 главного бухгалтера, из них 18 на ОСНО (6 нулевки) остальные УСН 6 (12 компаний), 15% (11 компаний), ПСН. В текущее время человек на этой должности работает более 2-х лет не умер, не сломался и справляется, с учетом того что это 3-я работа у него».

Клерки посмеялись:

«Человек на этой должности работает более 2-х лет не умер, не сломался и справляется, значит... можно и ещё десяток компаний прибавить».

«42 компании за 25000. По 600 в месяц за каждую. Надеюсь это в евро по мартовскому курсу».

Некоторые пожимают плечами: ну тогда понятны стенания бухгалтеров, когда им потом после таких супергероев бухгалтерию передают в штате. ﻿Потому что никакую качественную работу тут ждать не приходится.

Делитесь, коллеги, какие еще истории супергероев да стахановцев знаете?