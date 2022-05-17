Главбух может уволиться в любое время

Такой ответ дала эксперт Елена Пономарева нашей подписчице.

В компании намерены принять на работу главбуха по срочному договору на 3 года. Работодатель хочет гарантий, что главбух не уйдет раньше этого срока. Поэтому в трудовой договор хотели вписать условие о неустойке в случае увольнения раньше даты окончания договора.

Но ТК не ограничивает право работника на увольнение до истечения срока трудового договора.

Такая неустойка будет нарушением конституционного права на свободу труда. Работник в праве уволиться по собственному желанию в любой срок.