Трудовое право

Главбух может уволиться в любое время

Неустойка за неожиданное увольнение не предусмотрена Трудовым кодексом.

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Такой ответ дала эксперт Елена Пономарева нашей подписчице.

В компании намерены принять на работу главбуха по срочному договору на 3 года. Работодатель хочет гарантий, что главбух не уйдет раньше этого срока. Поэтому в трудовой договор хотели вписать условие о неустойке в случае увольнения раньше даты окончания договора.

Но ТК не ограничивает право работника на увольнение до истечения срока трудового договора.

Такая неустойка будет нарушением конституционного права на свободу труда. Работник в праве уволиться по собственному желанию в любой срок.

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