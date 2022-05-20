Главный акционер «Авито» уходит из России

О выделении российского бизнеса из состава OLX Group Prosus объявила в конце марта.
«По завершении этого выделения Prosus теперь решила выйти из российского бизнеса. Мы начали поиск подходящего покупателя наших акций Avito», - говорится в заявлении.
«Авито» продолжит работать как самостоятельный бизнес в России. Им будет управлять российский менеджмент во главе гендиректором Владимиром Правдивым.
«Авито» вошел в OLX Group в 2013 году. Naspers объединил его с российскими площадками OLX и Slando. В сервис было вложено $50 млн, что позволило приобрести 17,4%. В 2015 году группа купила ещё 50,5% акций площадки, а в 2019-м стала владельцем 99,6%.