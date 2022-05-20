Финансовый кризис

Главный акционер «Авито» уходит из России

Нидерландский холдинг Prosus, который является главным акционером сервиса Avito, продает свою долю в российском бизнесе. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

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О выделении российского бизнеса из состава OLX Group Prosus объявила в конце марта.

«По завершении этого выделения Prosus теперь решила выйти из российского бизнеса. Мы начали поиск подходящего покупателя наших акций Avito», - говорится в заявлении.

«Авито» продолжит работать как самостоятельный бизнес в России. Им будет управлять   российский менеджмент во главе гендиректором Владимиром Правдивым.

«Авито» вошел в OLX Group в 2013 году. Naspers объединил его с российскими площадками OLX и Slando. В сервис было вложено $50 млн, что позволило приобрести 17,4%. В 2015 году группа купила ещё 50,5% акций площадки, а в 2019-м стала владельцем 99,6%.

 

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