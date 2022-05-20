Курс доллара рухнул ниже 58 рублей, курс евро – ниже 60 рублей

Укрепление рубля происходит из-за подорожания нефти и подготовки к пику налоговых выплат мая, следует из отчета «Интерфакс-ЦЭА».

На следующей неделе компании-экспортеры должны перечислить в бюджет НДС, НДПИ и акцизы.

Также к настоящему моменту министры финансов G7 не пришли к единому мнению относительно дальнейшей стратегии по российской нефти. Решался вопрос о полном отказе или частичном сокращении потребления российского сырья. Такая неопределенность поддержала рубль.

Ситуацию комментирует главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова в телеграм-канале огранизации:

«Доля импорта остается низкой из-за невозможности перенастроить логистические цепчки. В этой связи спрос на валюту от них остается пониженным. На ближайшую неделю не стоит ждать разворота курса. Стоит отслеживать новости по возможности России платить по внешним долгам».

Ранее Клерк.ру публиковал прогноз по курсу доллара на 2022 год.