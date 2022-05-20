Финансовый кризис

Швейцарский страховщик Zurich продает бизнес в России. Покупатель уже нашелся

Страховая компания Zurich Insurance Group объявила о закрытии бизнеса в России. Будет продано 100% акций АО СК «Цюрих», говорится в пресс-релизе Zurich Insurance Group.

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Покупателями бизнеса выступают 11 топ-менеджеров, которые ранее трудились в российском подразделении. Новые владельцы планируют сменить название компании.

«После продажи компания будет работать самостоятельно под другим брендом, а Zurich больше не будет вести бизнес в России»,— говорится в сообщении.

Продажа АО СК «Цюрих» будет согласована с контролирующими органами.

Zurich Russia — компания по страхованию имущества и от несчастных случаев. На ее долю приходится около 0,3% российского рынка страхования, не считая страхования жизни.

 

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