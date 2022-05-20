Швейцарский страховщик Zurich продает бизнес в России. Покупатель уже нашелся

Покупателями бизнеса выступают 11 топ-менеджеров, которые ранее трудились в российском подразделении. Новые владельцы планируют сменить название компании.

«После продажи компания будет работать самостоятельно под другим брендом, а Zurich больше не будет вести бизнес в России»,— говорится в сообщении.

Продажа АО СК «Цюрих» будет согласована с контролирующими органами.

Zurich Russia — компания по страхованию имущества и от несчастных случаев. На ее долю приходится около 0,3% российского рынка страхования, не считая страхования жизни.