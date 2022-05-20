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«Кнопка» показала, как не надо рекламировать себя за счет конкурента

Бухгалтерская компания из Екатеринбурга «Кнопка» использовала в рекламе своих услуг брендбук фирмы-конкурента «Моё дело», считает директор по знаниям данного сервиса Алексей Иванов.

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«Я никогда публично не обсуждал действия конкурентов, но сегодня столкнулся с, на мой взгляд, совершенно неэтичным поведением. Не первый год в рынке, но такого еще не встречал». – рассказал Иванов с Трибуны.

По его словам, реклама кнопки в ВК выполнена в цветах компании «Мое дело». Своими соображениями Иванов поделился с директором «Кнопки» Сергеем Герштейном.

«Я зашквара не вижу… Если кто-то цвета Кнопки в своей рекламе задействует, у меня вопросов не будет»,- написал в ответ Горштейн.

Ранее Клерк уже рассказывал, как ребята раскрывают клиентские данные и уходят от компенсации клиенту собственных ошибок.

 

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