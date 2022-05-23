Зарплата временно пребывающих иностранцев будет облагаться взносами по единому тарифу

Поправки, которые касаются работников-иностранцев, вносят сразу в несколько законов:

Это связано с объединением ПФР и ФСС. Будет общий тариф взносов и единая база для их начисления.

Смотрите в нашей таблице, какие иностранцы будут подходить под медицинское страхование.