Зарплата временно пребывающих иностранцев будет облагаться взносами по единому тарифу

Поправки, которые касаются работников-иностранцев, вносят сразу в несколько законов:
- № 326-ФЗ от 29.11.2010 об обязательном медстраховании;
- № 115-ФЗ от 25.07.2002 о правовом положении иностранцев;
- Трудовой кодекс.
Это связано с объединением ПФР и ФСС. Будет общий тариф взносов и единая база для их начисления.
Смотрите в нашей таблице, какие иностранцы будут подходить под медицинское страхование.
Категория граждан
ОМС в 2022 году
ОМС в 2023 году
Граждане РФ
да
да
Постоянно и временно проживающие иностранные граждане
да
да
Лица без гражданства
да
да
Временно пребывающие иностранные граждане
нет
да
Постоянно или временно проживающие иностранцы-ВКС
нет
да
Постоянно или временно проживающие неработающие члены семей иностранцев-ВКС
нет
нет
Временно пребывающие иностранцы-ВКС и члены их семей
нет
нет
Беженцы
да
да