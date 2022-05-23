Страховые взносы

Зарплата временно пребывающих иностранцев будет облагаться взносами по единому тарифу

Сейчас взносы на ОМС платят за временно проживающих иностранцев, и не платят за временно пребывающих. С 2023 года для всех иностранных работников будет единая база. Но есть нюансы с иностранцами-ВКС.

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Поправки, которые касаются работников-иностранцев, вносят сразу в несколько законов:

Это связано с объединением ПФР и ФСС. Будет общий тариф взносов и единая база для их начисления.

Смотрите в нашей таблице, какие иностранцы будут подходить под медицинское страхование.

Категория граждан

ОМС в 2022 году

ОМС в 2023 году

Граждане РФ

да

да

Постоянно и временно проживающие иностранные граждане

да

да

Лица без гражданства

да

да

Временно пребывающие иностранные граждане

нет

да

Постоянно или временно проживающие иностранцы-ВКС

нет

да

Постоянно или временно проживающие неработающие члены семей иностранцев-ВКС

нет

нет

Временно пребывающие иностранцы-ВКС и члены их семей

нет

нет

Беженцы

да

да

 

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