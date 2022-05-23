💡🎄 С 1 сентября 2023 года введут обязательную маркировку на лампочки и елочные гирлянды

Проект по эксперименту размещен на федеральном портале.
Под маркировку подпадут такие товары:
- трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи, катушки индуктивности и дроссели;
- аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей, на напряжение не более 1000 В;
- пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры;
- лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы, дуговые лампы, источники света светодиодные (LED);
- приборы полупроводниковые, светодиоды (LED), пьезоэлектрические кристаллы в сборе;
- светильники, фонари, осветительное оборудование, включая наборы осветительные для новогодних елок, прожекторы.
Участие в эксперименте — добровольное.