Маркировка товаров

💡🎄 С 1 сентября 2023 года введут обязательную маркировку на лампочки и елочные гирлянды

С 1 июля 2022 года по 31 августа 2023 года продлится эксперимент по маркировке радиоэлектроники. Таким образом, обязательная маркировка этих товаров начнется не ранее 1 сентября 2023 года.

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Проект по эксперименту размещен на федеральном портале.

Под маркировку подпадут такие товары:

  • трансформаторы электрические, статические электрические преобразователи, катушки индуктивности и дроссели;
  • аппаратура электрическая для коммутации или защиты электрических цепей, на напряжение не более 1000 В;
  • пульты, панели, консоли, столы, распределительные щиты и основания для электрической аппаратуры;
  • лампы накаливания или газоразрядные, электрические, включая лампы герметичные направленного света, а также ультрафиолетовые или инфракрасные лампы, дуговые лампы, источники света светодиодные (LED);
  • приборы полупроводниковые, светодиоды (LED), пьезоэлектрические кристаллы в сборе;
  • светильники, фонари, осветительное оборудование, включая наборы осветительные для новогодних елок, прожекторы.

Участие в эксперименте — добровольное.

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