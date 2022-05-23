Инвестиции

Инвестдайджест. На торгах в Москве снижение, но рубль может стабилизироваться

Российские акции снизились на фоне укрепления рубля, а нефть растет в ограниченном диапазоне.

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📊 Индекс Московской фондовой биржи снизился на 2,6% по итогам торгов в пятницу. Инвесторы фиксировали прибыль после роста в начале недели из-за решений ряда компаний объявить дивиденды. Фондовые индексы США закрылись с разнонаправленной динамикой.

🇷🇺 В пятницу рубль укрепился до 57 за доллар и 59 за евро — самых сильных значений с 2018 года, но в конце дня скорректировался до 60 за доллар. Вероятно, это было вызвано значительными продажами валюты экспортерами, а также конвертацией валютной выручки за газ в рубли.

🛢 В понедельник утром нефть марки Brent торгуется на уровне 113,6 доллара за баррель. По мнению аналитиков, сегодня потенциал роста котировок будет ограничен диапазоном 114-115 долларов за баррель.

💼 В пятницу рынок госдолга продолжил отыгрывать замедление недельной инфляции в России и укрепление рубля. Доходность снизилась на 3-10 базисных пунктов. В ближайшие дни, скорее всего, продолжит преобладать оптимизм, благодаря которому доходность ОФЗ со сроками более 10 лет сможет снова опуститься ниже 10%.

По материалам канала СберИнвестиции

 

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