НДС

Минфин отказался от льготы по НДС для спортивной отрасли

В ведомстве считают, что снижение налога для одной отрасли станет основание для аналогичных требований других отраслей, говорится в ответном письме министерства на предложение главы Национального фитнес-сообщества Елены Силиной.

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Предлагалось снизить НДС на товары для физкультурно-оздоровительной отрасли, «ввозимые в страну из дружественных государств» с 20 до 10%.

«В конечном итоге это приведет к потерям доходов федерального бюджета и может негативно отразиться на выполнении принятых обязательств по финансированию расходов на социально значимые программы», — отмечается в письме.

Силина, комментируя ответ, выразила несогласие с позицией министерства, отметив, что бюджет только выиграет от снижения НДС, поскольку большинство российских компаний-поставщиков спортоборудования сохранят объем поставок, как результат смогут наладить новые логистические цепочки и сохранят стабильную деятельность.

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