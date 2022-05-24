Минфин отказался от льготы по НДС для спортивной отрасли

Предлагалось снизить НДС на товары для физкультурно-оздоровительной отрасли, «ввозимые в страну из дружественных государств» с 20 до 10%.

«В конечном итоге это приведет к потерям доходов федерального бюджета и может негативно отразиться на выполнении принятых обязательств по финансированию расходов на социально значимые программы», — отмечается в письме.

Силина, комментируя ответ, выразила несогласие с позицией министерства, отметив, что бюджет только выиграет от снижения НДС, поскольку большинство российских компаний-поставщиков спортоборудования сохранят объем поставок, как результат смогут наладить новые логистические цепочки и сохранят стабильную деятельность.