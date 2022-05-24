Wildberries ввела массовые штрафы за отказ от товара

Компания объяснила введение штрафов статьей 26.1 закона «О защите прав потребителей», в которой говорится ней о возврате клиенту суммы за исключением расходов продавца на доставку возвращенного товара от покупателя.

Компания меняет политику возврата впервые с 2020 года, продолжая тестировать разные модели доставки. Сумму выкупа и процент возвратов при которых не применяется этот тариф, маркетплейс не раскрывает.

Также в Wildberries пояснили, что это мотивирует потребителей к более ответственному подходу при заказе товаров, а также помогает защитить продавцов от убытков в случае заказов в фейковых аккаунтов.