Налоговики рассылают бизнесу сообщения о налогах на землю и транспорт

Организации не сдают декларации по земельному и транспортному налогам, но налоги и авансовые платежи по ним платят самостоятельно.

Налоговики предупреждают, что сообщения формируются на основании информации, полученной от:

ГИБДД;

Росреестра;

Гостехнадзора;

Росморречфлота.

Получив сообщение, компания вправе в течение 20 дней представить в налоговую пояснения, если уплаченная сумма налога не соответствует той, что указана в сообщении.

Также можно представить документы, подтверждающие правильность исчисления налога, обоснованность применения пониженных налоговых ставок и льгот.