Транспортный налог

Налоговики рассылают бизнесу сообщения о налогах на землю и транспорт

Налоговые инспекции сейчас рассылают организациям сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов за 2021 год. Если бизнес не согласен с суммой начислений, надо отправить в ИФНС пояснение.

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Организации не сдают декларации по земельному и транспортному налогам, но налоги и авансовые платежи по ним платят самостоятельно.

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Налоговики предупреждают, что сообщения формируются на основании информации, полученной от:

  • ГИБДД;
  • Росреестра;
  • Гостехнадзора;
  • Росморречфлота.

Получив сообщение, компания вправе в течение 20 дней представить в налоговую пояснения, если уплаченная сумма налога не соответствует той, что указана в сообщении.

Также можно представить документы, подтверждающие правильность исчисления налога, обоснованность применения пониженных налоговых ставок и льгот.

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