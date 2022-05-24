Доллар опустился ниже 57 рублей впервые с марта 2018 года

Евро снизился до 59,375 руб./евро, бивалютная корзина уменьшилась на 57,38 коп. к уровню закрытия 23 мая, до 58,3 рубля.

Рубль, скорее всего, останется в диапазоне 57-61 руб./долл. на текущей неделе, — прогнозирует «Фридом Финанс». По мнению аналитиков, укрепление нацвалюты продолжится, импортеры не смогут выкупить с рынка весь объем продаваемой валюты, даже если спрос с их стороны усилится.

Курс доллара вряд ли опустится ниже уровня 50 руб./$1 до конца 2022 года, полагают эксперты УК «Открытие Инвестиции». Аналитики отмечают, что радикальное падение импорта в марте-апреле и продолжающиеся продажи выручки экспортеров привели к дисбалансу на валютном рынке и перевесу продавцов. Профицит по счету текущих операций превысил $100 млрд за четыре месяца 2022 года, отсюда и появившееся у рубля звание «самой привлекательной валюты».