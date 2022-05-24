ВЭД

⚡ Бизнес теперь будет продавать не 80%, а 50% валютной выручки

Опубликован указ президента, который вносит поправки в норму по обязательной продаже валютной выручки. Если раньше надо было продавать 80% выручки, то теперь только 50%.

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Накануне о решении изменить долю обязательной к продаже выручки сообщил Минфин. Сегодня вышел указ.

 Кстати, экспортеры могут теперь вообще не продавать валютную выручку. Но только если они при этом еще и импортеры.

 

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