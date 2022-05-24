⚡ Бизнес теперь будет продавать не 80%, а 50% валютной выручки

Накануне о решении изменить долю обязательной к продаже выручки сообщил Минфин. Сегодня вышел указ.
Кстати, экспортеры могут теперь вообще не продавать валютную выручку. Но только если они при этом еще и импортеры.
Опубликован указ президента, который вносит поправки в норму по обязательной продаже валютной выручки. Если раньше надо было продавать 80% выручки, то теперь только 50%.
Накануне о решении изменить долю обязательной к продаже выручки сообщил Минфин. Сегодня вышел указ.
Кстати, экспортеры могут теперь вообще не продавать валютную выручку. Но только если они при этом еще и импортеры.
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
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