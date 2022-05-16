Валютные операции

Валютную выручку экспортеры смогут не продавать. Но только если они при этом импортеры

Резиденты, выступающие одновременно стороной по экспортному и импортному контрактам могут не продавать 80% валютной выручки по внешнеторговым соглашениям с нерезидентами.

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Норма будет действовать до 1 сентября 2022 года.

Для применения этого правила есть условия:

  • резидент является одновременно стороной по экспортному и импортному контрактам;
  • эти контракты поставлены на учет в одном уполномоченном банке;
  • списание иностранной валюты в пользу нерезидента по импорту идет с транзитного валютного счета, на который ранее была зачислена валюта по экспорту.

Такая мера прописана в протоколе заседания комиссии кабмина по контролю за иностранными инвестициями.

Обязательная продажа 80 % валютной выручки введена указом президента № 79 от 28.02.2022.

 

 

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