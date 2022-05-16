Валютную выручку экспортеры смогут не продавать. Но только если они при этом импортеры

Норма будет действовать до 1 сентября 2022 года.
Для применения этого правила есть условия:
- резидент является одновременно стороной по экспортному и импортному контрактам;
- эти контракты поставлены на учет в одном уполномоченном банке;
- списание иностранной валюты в пользу нерезидента по импорту идет с транзитного валютного счета, на который ранее была зачислена валюта по экспорту.
Такая мера прописана в протоколе заседания комиссии кабмина по контролю за иностранными инвестициями.
Обязательная продажа 80 % валютной выручки введена указом президента № 79 от 28.02.2022.