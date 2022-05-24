Налоги на IТ-бизнес снизили в 31 регионе

Ранее ставка упрощенной системы налогообложения составляла 6%.

«Ставки по УСН в этих регионах установлены в размере 1% (вместо 6%) при объекте налогообложения „доходы“, 5% при объекте налогообложения „доходы минус расходы“», — говорится в сообщении.

Также УСН в 1% введен в Ненецком автономном округе, Архангельской, Курганской, Мурманской областях, Забайкальском и Краснодарском краях и других регионах.

Снизить УСН для малого бизнеса в сфере IТ на три года предлагали в Минцифры в марте текущего года. Также предлагалось снизить ставку в два раза для объектов связи и центров обработки данных.