УСН

Налоги на IТ-бизнес снизили в 31 регионе

Ставка УСН в 1% для малого бизнеса в сфере информационных технологий установлена, в частности, в Москве, Петербурге, а также в Московской, Ленинградской, Смоленской, Белгородской, Тульской областях, сообщает telegram-канале Минцифры.

Версия для печати

Ранее ставка упрощенной системы налогообложения составляла 6%.

«Ставки по УСН в этих регионах установлены в размере 1% (вместо 6%) при объекте налогообложения „доходы“, 5% при объекте налогообложения „доходы минус расходы“», — говорится в сообщении.

Также УСН в 1% введен в Ненецком автономном округе, Архангельской, Курганской, Мурманской областях, Забайкальском и Краснодарском краях и других регионах.

Снизить УСН для малого бизнеса в сфере IТ на три года предлагали в Минцифры в марте текущего года. Также предлагалось снизить ставку в два раза для объектов связи и центров обработки данных.

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

Подборка полезных мероприятий

Разместить