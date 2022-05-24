Ритейлеры Apple подтвердили «Клерку», что закрывают убыточные магазины

Сеть re:Store (входит в Inventive Retail Group, IRG), насчитывающая 87 магазинов, временно закрыла восемь точек в Москве, четыре – в Санкт-Петербурге и еще по одной — в Казани, Челябинске и Краснодаре. Как пишет «Коммерсант», компания решила приостановить работу магазинов на три месяца, в течение которых рассчитывает перестроить логистику.

Редакции «Клерка» в пресс-службе re:Store подтвердили временное закрытие 15 магазинов, отметив, что это происходило постепенно в целях оптимизации деятельности сети. Причиной временного закрытия в пресс-службе указали сложности с организацией поставок и пополнением ассортимента в связи с текущей международной ситуацией.

По информации на сайте iPort, компания «временно закрыла по техническим причинам» четыре магазина в Санкт-Петербурге. Всего сеть насчитывает 28 точек продаж.

«Ъ» также отмечает, что re:Store рассматривает возможность организации параллельного импорта техники. Однако очевидно, что это поставит крест на сотрудничестве с Apple, если компания вернется в Россию. По мнению экспертов, один из выходов в данной ситуации – регистрация для параллельного импорта отдельной компании с измененным брендом, которой сети смогут передать в субаренду свои магазины.