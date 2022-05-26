Форму Р26001 на закрытие ИП сможет заверять начальник тюрьмы

Закрыть ИП можно будет, не пользуясь услугами нотариуса, которые не всем бизнесменам в СИЗО по карману. Заверить заявление на закрытие ИП (Р26001) сможет не только нотариус, но и начальник исправительного учреждения, где находится бизнесмен.

Такую поправку в закон о госрегистрации Госдума приняла в третьем, окончательном чтении. Закон вступит в силу сразу же, как будет опубликован после подписи президента.

Речь идет о закрытии ИП, являющегося подозреваемым, обвиняемым, содержащимся под стражей либо осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы.

Сейчас домашний арест и тюрьма не освобождают ИП от взносов (письмо Минфина от 01.04.2019 № 03-15-07/22334).

Кстати, теперь у осужденных ИП есть право не платить фиксированные взносы, но такая льгота предусмотрена только для невинно осужденных.

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