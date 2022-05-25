Изменили правила по расходованию наличных из кассы организации

Внесли изменения в указание ЦБ № 5348-У от 09.12.2019.
Наличку из кассы тратить можно только на определенные цели (например, зарплату, выдачу под отчет, личные нужды ИП и т.д.).
Что касается КПК, то сейчас у них есть право тратить наличку на такие цели:
- выдача займов;
- возврат привлеченных займов;
- возврат средств по договорам передачи личных сбережений;
- плата за использование денег по договорам передачи личных сбережений;
- уплата процентов и неустоек по привлеченным займам, по договорам передачи личных сбережений;
- выплата сумм паенакоплений (пая).
Сейчас выплачивать из кассы можно до 100 тыс. рублей по одному договору.
Это правило останется только по выплатам юрлицам и ИП.
По выплатам физлицам лимит будет 300 тыс. рублей по одному договору.
При этом общий лимит по наличным выплатам из кассы за день останется – 2 млн рублей.
Норма действует для кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.