Кассовые операции

Изменили правила по расходованию наличных из кассы организации

Для кредитных потребительских кооперативов (КПК) увеличили лимит на траты выручки из кассы со 100 тыс. до 300 тыс. по одному договору, если это договор с физлицом.

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Внесли изменения в указание ЦБ № 5348-У от 09.12.2019.

Наличку из кассы тратить можно только на определенные цели (например, зарплату, выдачу под отчет, личные нужды ИП и т.д.).

Что касается КПК, то сейчас у них есть право тратить наличку на такие цели:

  • выдача займов;
  • возврат привлеченных займов;
  • возврат средств по договорам передачи личных сбережений;
  • плата за использование денег по договорам передачи личных сбережений;
  • уплата процентов и неустоек по привлеченным займам, по договорам передачи личных сбережений;
  • выплата сумм паенакоплений (пая).

Сейчас выплачивать из кассы можно до 100 тыс. рублей по одному договору.

Это правило останется только по выплатам юрлицам и ИП.

По выплатам физлицам лимит будет 300 тыс. рублей по одному договору.

При этом общий лимит по наличным выплатам из кассы за день останется – 2 млн рублей.

Норма действует для кредитных потребительских кооперативов и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.

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