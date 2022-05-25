Арендные отношения

Арендодателям разрешат не соблюдать условия договора с арендаторами из недружественных стран

Порядок взимания арендной платы в торговых центрах изменят, арендодатели смогут досрочно расторгать договоры с иностранными арендаторами.

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Об этом рассказал Михаил Мишустин на заседании комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Дело в том, что ранее в текст договора аренды нередко включался пункт о том, что размер платежей будет зависеть от выручки магазина.

Сейчас иностранные магазины торговлю прекратили, но съезжать из помещений не спешат. Раз у них нет выручки, то нет и арендной платы.

Владельцы ТЦ несут потери.

Поэтому власти хотят дать собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами.

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