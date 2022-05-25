Арендодателям разрешат не соблюдать условия договора с арендаторами из недружественных стран

Об этом рассказал Михаил Мишустин на заседании комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.
Дело в том, что ранее в текст договора аренды нередко включался пункт о том, что размер платежей будет зависеть от выручки магазина.
Сейчас иностранные магазины торговлю прекратили, но съезжать из помещений не спешат. Раз у них нет выручки, то нет и арендной платы.
Владельцы ТЦ несут потери.
Поэтому власти хотят дать собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами.