Paysend избавилась от конкурентов и осталась в России

Paysend объявила об уходе из РФ одновременно с Western Union (WU), Visa и Mastercard — в начале марта. Однако система по-прежнему доступна в России и предлагает перевод средств за рубеж.

В настоящее время для переводов доступны 49 стран, для получения — 90. В РФ Paysend работает через НКО «Платежи и расчеты», у которой есть действующая лицензия ЦБ. Компания обслуживает более 4 млн клиентов и представлена в более чем 60 странах, а количество стран-получателей превышает 110.

Компания наиболее активно развивает переводы между Россией и Китаем, объемы здесь стабильно растут. Отмечается, что на этом направлении Paysend избавилась не только от западных, но и от крупного российского конкурента — Сбербанка.

Как сообщили в Сбербанке, сервис денежные переводы в Китай Alipay был реализован в партнерстве с Western Union и остановлен в связи с прекращением работы WU на территории РФ. По данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая в I квартале 2022 года вырос на 25,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, превысив $51 млрд.

Paysend создана основателем системы денежных переводов «Контакт» Абдулжелилом Абдулкеримовым, но достаточно популярна на Западе и выступает лицензированным поставщиком услуг денежных переводов в США, программу спонсирует Central Bank of Kansas City. Компания позиционирует себя как международная (ее головной офис располагается в Лондоне), позволяет переводить средства с карты на карту, на электронные кошельки Alipay, по номеру телефона.