Экономика России

Путину дадут право регулировать финансовый рынок в ручном режиме

Депутаты подготовили поправки в действующее законодательство, позволяющие расширить полномочия президента РФ в сфере применения мер обеспечения финансовой стабильности РФ в условиях санкций, сообщает «Интерфакс».

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Поправки вносятся в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» (127-ФЗ), они были представлены и одобрены к принятию на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы. Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении 7 июня.

В частности, предлагается закрепить, что президент РФ вправе:

  • устанавливать особый порядок сделок граждан РФ и российских юрлиц с участием иностранных представителей, связанных с «недружественными странами»;
  • особый порядок выплаты российскими юрлицами дивидендов участникам, являющимися резидентами «недружественных стран»;
  • особый порядок валютного регулирования и валютного контроля.

Предполагается, что меры помогут обеспечить финансовую стабильность, отмечает агентство.

Они предусматривают:

  • запреты на осуществление отдельных сделок, в том числе на проведение валютных операций;
  • изменение валюты обязательства по отдельным договорам;
  • необходимость получения специального разрешения на осуществление отдельных сделок,
  • открытие счетов и вкладов, проведение операций по ним.

Уточняется, что часть полномочий по введению ограничений может быть делегирована президентом правительству или ЦБ. Зампред ЦБ Алексей Гузнов отметил, что большинство прописанных в поправках мер уже воплощены в антисанкционных указах президента РФ в течение последних трех месяцев.

 

 

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