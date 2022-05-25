Путину дадут право регулировать финансовый рынок в ручном режиме

Поправки вносятся в закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств» (127-ФЗ), они были представлены и одобрены к принятию на заседании комитета по финансовому рынку Госдумы. Законопроект планируется рассмотреть во втором чтении 7 июня.

В частности, предлагается закрепить, что президент РФ вправе:

устанавливать особый порядок сделок граждан РФ и российских юрлиц с участием иностранных представителей, связанных с «недружественными странами»;

особый порядок выплаты российскими юрлицами дивидендов участникам, являющимися резидентами «недружественных стран»;

особый порядок валютного регулирования и валютного контроля.

Предполагается, что меры помогут обеспечить финансовую стабильность, отмечает агентство.

Они предусматривают:

запреты на осуществление отдельных сделок, в том числе на проведение валютных операций;

изменение валюты обязательства по отдельным договорам;

необходимость получения специального разрешения на осуществление отдельных сделок,

открытие счетов и вкладов, проведение операций по ним.

Уточняется, что часть полномочий по введению ограничений может быть делегирована президентом правительству или ЦБ. Зампред ЦБ Алексей Гузнов отметил, что большинство прописанных в поправках мер уже воплощены в антисанкционных указах президента РФ в течение последних трех месяцев.