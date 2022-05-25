«Сбербизнес.Транспорт» теперь доступен предпринимателям со всей России

Подключить приложение можно в интернет-банке СберБизнес. Работа происходит в режиме одного окна.
В Сбебанке рассказали, что новое приложение это быстрый и удобный способ управления бизнесом без переключения между различными программами, переноса и синхронизации данных.
Предприниматели могут:
- управлять заказами на перемещение грузов,
- автопарком предприятия,
- контролировать показатели бизнеса при помощи виджетов оперативной аналитики.
Грузоперевозчикам доступны такие функции как:
- назначение водителей в рейс,
- проверять благонадёжность заказчика,
- рассчитывать расходы на маршрут,
- управлять статусами заказа и работать с должниками.
Водители с помощью этого приложения могут просматривать статус имеющихся заказов и искать новые.