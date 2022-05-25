Банковские приложения

«Сбербизнес.Транспорт» теперь доступен предпринимателям со всей России

Инструмент запустили в начале года в ряде регионов. Он предназначен для предпринимателей, которые занимаются грузоперевозками, и их клиентов с целью максимально снижения количества документов.

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Подключить приложение можно в интернет-банке СберБизнес. Работа происходит в режиме одного окна.

В Сбебанке рассказали, что новое приложение это быстрый и удобный способ управления бизнесом без переключения между различными программами, переноса и синхронизации данных.

Предприниматели могут:

  • управлять заказами на перемещение грузов,
  • автопарком предприятия,
  • контролировать показатели бизнеса при помощи виджетов оперативной аналитики.

Грузоперевозчикам доступны такие функции как:

  • назначение водителей в рейс,
  • проверять благонадёжность заказчика,
  • рассчитывать расходы на маршрут,
  • управлять статусами заказа и работать с должниками.

Водители с помощью этого приложения могут просматривать статус имеющихся заказов и искать новые.

 

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