«Сбербизнес.Транспорт» теперь доступен предпринимателям со всей России

Подключить приложение можно в интернет-банке СберБизнес. Работа происходит в режиме одного окна.

В Сбебанке рассказали, что новое приложение это быстрый и удобный способ управления бизнесом без переключения между различными программами, переноса и синхронизации данных.

Предприниматели могут:

управлять заказами на перемещение грузов,

автопарком предприятия,

контролировать показатели бизнеса при помощи виджетов оперативной аналитики.

Грузоперевозчикам доступны такие функции как:

назначение водителей в рейс,

проверять благонадёжность заказчика,

рассчитывать расходы на маршрут,

управлять статусами заказа и работать с должниками.

Водители с помощью этого приложения могут просматривать статус имеющихся заказов и искать новые.