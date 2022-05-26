«Хлопот и так хватает»: Тинькофф не будет менять имя

По словам председателя правления Тинькофф Банка Станислава Близнюка, у банка сейчас и без того хватает хлопот, варианты нового названия планируется представить в течение года.

«Мы эту работу будем обдумывать и в течение года какую-нибудь версию выскажем», — цитирует Forbes главу «Тинькофф», Станислава Близнюка.

Нового названия пока нет. Ранее ходили упорные слухи, что название будет изменено на AI Bank. Банк настаивает на том, что владеет правами на бренд «Тинькофф» и может использовать его бессрочно на территории России и СНГ.