АИС «Налог-3» подружат с налоговым мониторингом

Третий этап пилотного проекта ФНС по интеграции АИС и бухпрограмм компаний продлится с 1 июля по 1 октября 2022 года. Подать заявку можно до 20 июня.

через аналитическую витрину данных;

напрямую через информационную систему организации. С 1 января 2023 года прямое подключение АИС «Налог-3» к информационной системе организации станет обязательным. С 1 января 2024 года отменяется способ взаимодействия с ИФНС по ТКС, останутся доступными два способа взаимодействия:С 1 января 2023 года прямое подключение АИС «Налог-3» к информационной системе организации станет обязательным.

Принять участие в пилоте по интеграции с АИС «Налог-3» могут только те компании, которые уже участвует в налоговом мониторинге.

И хотя порог на участие в нем с июля 2021 года снижен (1 млрд дохода, 100 млн руб. налогов), все равно предложение действует только для ограниченного круга компаний, отмечает эксперт Екатерина Болдинова, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting. То есть для обычной небольшой компании такая опция недоступна.

Кроме того, технические требования довольно жесткие.

«Интеграция предполагается полная, не все компании/сервера компаний могут обеспечить столь полное взаимодействие», — считает эксперт.

Тестировать будут 9 базовых сценариев информационного взаимодействия с ФНС. Но что это за сценарии, ФНС не уточняет



«В общем, на мой взгляд, пока вопросов больше, чем ответов», — констатирует эксперт.