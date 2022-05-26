Налоговики направляют повестки на допрос через дверную щель

Победой в суде и забавным фото с нами поделился Роман Речкин, старший партнер юридической фирмы INTELLECT.

Свидетельские показания юристы посчитали недопустимым доказательством, потому что допрос был проведен через несколько месяцев после окончания проверки. Налоговики утверждали, что все нормально, они письмо с вызовом доставили по адресу свидетеля.

Компании пришлось показать суду все движение товара, услуг и денег на два следующие звена, то есть не только с контрагентом, который не понравился ИФНС, но и по поставщику поставщика и т.д.