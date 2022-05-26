Налоговые проверки

Налоговики направляют повестки на допрос через дверную щель

Компании удалось отбиться в суде от претензий по доначислению НДС, опровергнув собранные налоговиками доказательства. Среди них – доказательство о вызове свидетелей на допрос. Налоговики сделали фото входной двери, куда протиснут документ.

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Победой в суде и забавным фото с нами поделился Роман Речкин, старший партнер юридической фирмы INTELLECT.

Свидетельские показания юристы посчитали недопустимым доказательством, потому что допрос был проведен через несколько месяцев после окончания проверки. Налоговики утверждали, что все нормально, они письмо с вызовом доставили по адресу свидетеля.

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Компании пришлось показать суду все движение товара, услуг и денег на два следующие звена, то есть не только с контрагентом, который не понравился ИФНС, но и по поставщику поставщика и т.д.

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