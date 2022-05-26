Центробанк протестирует цифровой рубль на реальных клиентах

Также планируется использовать смарт-контракты при пилотировании платформы цифрового рубля, сообщила РБК первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова.

Ранее планировалось запустить пилотный проект по внедрению цифрового рубля с 2024 года, но было решено перенести срок на год вперед из-за высоких темпов продвижения тестовых операций.

Пилотные операции с цифровым рублем проводятся с февраля 2022 года. По завершении тестирования граждане, компании и государственные учреждения должны иметь возможность обменивать наличные и безналичные средства на цифровые рубли, а также переводить их на электронные кошельки.