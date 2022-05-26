Россияне чаще всего берут ипотеку на 3 млн руб.

При этом в Москве наиболее популярная сумма ипотечного кредита составляет 5 млн руб., на втором месте – 3 млн руб., на третьем – 4 млн руб. В Санкт-Петербурге первые два места занимают те же суммы – 5 и 3 млн руб., на третьем находится запрос 6 млн руб.Такие данные приводят финансовый маркетплейсе «Сравни» и Страховой Дом ВСК.

По данным компаний, в первом квартале текущего года количество проданных полисов по защите ипотечных кредитов в России выросло 112% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Чаще всего полисы оформляют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Ростова, Краснодара, Новосибирска.

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