Тинькофф Бизнес начал выдавать бизнес-карты «Мир»

Тинькофф Бизнес начал выдавать бизнес-карты платежной системы «Мир».
Федор Бухаров, вице-президент Тинькофф, директор Тинькофф Бизнеса:
«Бизнес-карты — один из самых востребованных наших продуктов. На постоянной основе ими пользуется каждый второй наш клиент — представитель малого и среднего предпринимательства. Внешние обстоятельства не должны мешать бизнесу вести нормальную работу: проводить расчеты, делать закупки. Поэтому мы начинаем выпуск бизнес-карт платежной системы „Мир“, которые обладают теми же возможностями, что и карты других платежных систем, но кроме того — работают за рубежом, а также позволяют платить бесконтактно».С помощью бизнес-карты «Мир» можно:
- оплачивать корпоративные покупки;
- рассчитываться с поставщиками товаров и услуг;
- оплачивать расходы сотрудников компаний;
- снимать и вносить наличные в банкоматах;
- устанавливать лимиты и контролировать расходы сотрудников по различным категориям в приложении Тинькофф Бизнеса;
- расплачиваться в зарубежных командировках в странах, где принимают карты «Мир».
Бизнес-картами «Мир» можно пользоваться в странах ближнего и дальнего зарубежья: Турции, Вьетнаме, Казахстане, Беларуси и других. Расчеты по картам Тинькофф Бизнеса возможны в рублях, долларах США, евро, фунтах стерлингов и китайских юанях — при выпуске дополнительных карт к счетам в соответствующих валютах.Стоимость выпуска дополнительных карт «Мир» для клиентов Тинькофф Бизнеса не отличается от карт других платежных систем. Виртуальные карты «Мир» можно выпускать бесплатно в любом количестве. При ежемесячных расходах по бизнес-карте свыше установленной для каждого тарифа суммы обслуживание расчетного счета также становится бесплатным.
Для владельцев смартфонов на Android доступна бесконтактная оплата через приложение Mir Pay. Карты можно оформить в мобильном приложении и личном кабинете на сайте.