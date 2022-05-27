Банковские карты

Тинькофф Бизнес начал выдавать бизнес-карты «Мир»

Предпринимателям и компаниям доступны как пластиковые, так и виртуальные карты с мгновенным выпуском и бесплатным обслуживанием.

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Тинькофф Бизнес начал выдавать бизнес-карты платежной системы «Мир».

Федор Бухаров, вице-президент Тинькофф, директор Тинькофф Бизнеса:

«Бизнес-карты — один из самых востребованных наших продуктов. На постоянной основе ими пользуется каждый второй наш клиент — представитель малого и среднего предпринимательства. Внешние обстоятельства не должны мешать бизнесу вести нормальную работу: проводить расчеты, делать закупки. Поэтому мы начинаем выпуск бизнес-карт платежной системы „Мир“, которые обладают теми же возможностями, что и карты других платежных систем, но кроме того — работают за рубежом, а также позволяют платить бесконтактно».
С помощью бизнес-карты «Мир» можно:

  • оплачивать корпоративные покупки;
  • рассчитываться с поставщиками товаров и услуг;
  • оплачивать расходы сотрудников компаний;
  • снимать и вносить наличные в банкоматах;
  • устанавливать лимиты и контролировать расходы сотрудников по различным категориям в приложении Тинькофф Бизнеса;
  • расплачиваться в зарубежных командировках в странах, где принимают карты «Мир».
Бизнес-картами «Мир» можно пользоваться в странах ближнего и дальнего зарубежья: Турции, Вьетнаме, Казахстане, Беларуси и других. Расчеты по картам Тинькофф Бизнеса возможны в рублях, долларах США, евро, фунтах стерлингов и китайских юанях  при выпуске дополнительных карт к счетам в соответствующих валютах.

Стоимость выпуска дополнительных карт «Мир» для клиентов Тинькофф Бизнеса не отличается от карт других платежных систем. Виртуальные карты «Мир» можно выпускать бесплатно в любом количестве. При ежемесячных расходах по бизнес-карте свыше установленной для каждого тарифа суммы обслуживание расчетного счета также становится бесплатным.

Для владельцев смартфонов на Android доступна бесконтактная оплата через приложение Mir Pay. Карты можно оформить в мобильном приложении и личном кабинете на сайте.

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