Netflix не открывается в России без VPN

При попытки войти в видеосервис Netflix появляется уведомление сервиса, что «возникла проблема с подключением к Netflix», а также предлагается повторить попытку позднее. Об этом сообщает ТАСС.

Веб-версия Netflix также недоступна российским пользователям, в чем убедились в Клерк.ру.

При попытке войти в приложение на экране «зависает» уведомление об ожидании подключения.

ТАСС направил запрос в Роскомнадзор с просьбой пояснить причины возникновения трудностей с доступом к сервису на территории РФ.

Ранее Клерк.ру сообщал, что за использование VPN сажать не будут.