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Netflix не открывается в России без VPN

Также не доступна российским пользователям веб-версия видеосервиса без подключения к VPN-сервисам.

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При попытки войти в видеосервис Netflix появляется уведомление сервиса, что «возникла проблема с подключением к Netflix», а также предлагается повторить попытку позднее. Об этом сообщает ТАСС.

Веб-версия Netflix также недоступна российским пользователям, в чем убедились в Клерк.ру.

При попытке войти в приложение на экране «зависает» уведомление об ожидании подключения.

 

ТАСС направил запрос в Роскомнадзор с просьбой пояснить причины возникновения трудностей с доступом к сервису на территории РФ.

Ранее Клерк.ру сообщал, что за использование VPN сажать не будут.

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