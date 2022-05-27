В первичке должны быть обязательные реквизиты, чтобы она годилась для расходов по налогу на прибыль

Минфин выпустил письма № 03-03-06/1/43927 от 13.05.2022 и № 03-03-06/1/44465 от 16.05.2022 о том, какая первичка подтверждает расходы.

В документах должны быть реквизиты, которые перечислены в законе о бухучете (№ 402-ФЗ):

наименование документа;

дата составления;

наименование компании;

содержание факта хозяйственной жизни;

величина натурального и денежного измерения с указанием единиц измерения;

наименование должности ответственных лиц;

подписи этих лиц с указанием их ФИО.

При этом в НК нет конкретного перечня документов, которые подтверждают расходы. А значит, можно применять любые, но чтобы они были правильно оформлены (содержали нужные реквизиты).