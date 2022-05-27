Первичные документы

В первичке должны быть обязательные реквизиты, чтобы она годилась для расходов по налогу на прибыль

Чтобы принять расходы для расчета налога на прибыль, они должны быть: экономически оправданными, документально подтвержденными и направленными на получение дохода.

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Минфин выпустил письма № 03-03-06/1/43927 от 13.05.2022 и № 03-03-06/1/44465 от 16.05.2022 о том, какая первичка подтверждает расходы.

В документах должны быть реквизиты, которые перечислены в законе о бухучете (№ 402-ФЗ):

  • наименование документа;
  • дата составления;
  • наименование компании;
  • содержание факта хозяйственной жизни;
  • величина натурального и денежного измерения с указанием единиц измерения;
  • наименование должности ответственных лиц;
  • подписи этих лиц с указанием их ФИО.

При этом в НК нет конкретного перечня документов, которые подтверждают расходы. А значит, можно применять любые, но чтобы они были правильно оформлены (содержали нужные реквизиты).

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