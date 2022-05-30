Страховые взносы

📌 С 2023 года зарплату будут по-новому пересчитывать в пенсионные баллы

Сейчас взносы в ПФР идут по тарифу 22%, причем на лицевом счете отражается только 16% (остальные идут в солидарную часть). В 2023 году будет единый тариф 30%, из которого на ОПС пойдет 72,8%, а на вашем пенсионном счете отразится 53,4%.

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Такие поправки внесут в Федеральный закон № 167-ФЗ об обязательном пенсионном страховании. Проект находится в Думе.

Кроме того, поменяется расчет пенсионных баллов. В них пересчитывают ваши взносы, которые отражаются на индивидуальном лицевом счете (ИЛС).

Сейчас ваши взносы на ИЛС делят на произведение предельной базы и тарифа 16%, а потом результат умножают на 10 (ст. 15 закона о пенсиях № 400-ФЗ).

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В новой формуле в знаменателе будет произведение предельной базы тарифа взносов (для индивидуальной части), то есть, 53,4 % от 30%.

Предельная база для ОПС в 2022 году — 1 565 000 руб.

Вот как поменяются формулировки числителя и знаменателя формулы.

Показатель

 2022

 2023

Числитель (ваши взносы на ИЛС)

 сумма страховых взносов на страховую пенсию по старости в размере, рассчитываемом исходя из индивидуальной части тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии по старости, начисленных и уплаченных (для лиц, указанных в частях 3 и 7 статьи 13 настоящего закона, уплаченных) за соответствующий календарный год за застрахованное лицо в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах и законодательством РФ об обязательном соцстраховании

 сумма страховых взносов на страховую пенсию по старости в размере, рассчитываемом исходя из индивидуальной части тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии по старости, начисленных (для лиц, указанных в части 3 статьи 13 настоящего закона, уплаченных) за соответствующий календарный год за застрахованное лицо в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах и законодательством РФ об обязательном соцстраховании

Знаменатель (взносы от предельной базы)

 нормативный размер страховых взносов на страховую пенсию по старости, рассчитываемый как произведение максимального тарифа отчислений на страховую пенсию по старости в размере, эквивалентном индивидуальной части тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии по старости, и предельной величины базы для начисления страховых взносов в ПФР за соответствующий календарный год

 нормативный размер страховых взносов на страховую пенсию по старости, рассчитываемый как произведение максимального тарифа отчислений на страховую пенсию по старости в размере, эквивалентном индивидуальной части тарифа страховых взносов на финансирование страховой пенсии по старости (53,4% единого тарифа страховых взносов, установленного пунктом 3 статьи 425 НК), и предельной величины базы для начисления страховых взносов в ПФР за соответствующий календарный год

Пример

Ваша зарплата 50 000 в месяц или 600 тыс. в год.

За 2022 год на ИЛС попадет 96 000 руб. взносов (600 000×16%).

16% от предельной базы — это 250 400 руб. (1 565 000×16%).

  • Вы получите 3,834 балла (96 000 / 250 400×10).
За 2023 года на ИЛС попадет 96 120 руб. (600 000×30% х 53,4%).

53,4 % от 30% с предельной базы — это 250 713 руб. (1 565 000×30% х 53,4%).

  • Вы получите 3,834 балла (96 120 / 250 713×10).
То есть, общий результат не изменится, но расчет будет идти по-новому.

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