Результаты интеллектуальной деятельности на 3 года освободили от налога на прибыль

Для субъектов МСП срок этой льготы еще дольше – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года включительно.
Такие поправки в статьи 251 и 262 НК внесены Федеральным законом № 149-ФЗ от 28.05.2022.
Ранее такая льгота уже была — с 1 января 2018 по 31 декабря 2019 года. Ее возврат выведет РИД из серой зоны, привлечет потенциальных покупателей лицензий или исключительных авторских прав, считают в правительстве.
РИД – это, в том числе:
- программы для ЭВМ;
- базы данных;
- изобретения;
- полезные модели;
- товарные знаки.