Налог на прибыль

Результаты интеллектуальной деятельности на 3 года освободили от налога на прибыль

С 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года не будет облагаться налогом на прибыль результаты интеллектуальной деятельности (РИД), выявленные в ходе инвентаризации.

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Для субъектов МСП срок этой льготы еще дольше –  с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года включительно.

Такие поправки в статьи 251 и 262 НК внесены Федеральным законом № 149-ФЗ от 28.05.2022.

Ранее такая льгота уже была — с 1 января 2018 по 31 декабря 2019 года. Ее возврат выведет РИД из серой зоны, привлечет потенциальных покупателей лицензий или исключительных авторских прав, считают в правительстве.

РИД – это, в том числе:

  • программы для ЭВМ;
  • базы данных;
  • изобретения;
  • полезные модели;
  • товарные знаки.
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