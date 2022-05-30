Результаты интеллектуальной деятельности на 3 года освободили от налога на прибыль

Для субъектов МСП срок этой льготы еще дольше – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года включительно.

Такие поправки в статьи 251 и 262 НК внесены Федеральным законом № 149-ФЗ от 28.05.2022.

Ранее такая льгота уже была — с 1 января 2018 по 31 декабря 2019 года. Ее возврат выведет РИД из серой зоны, привлечет потенциальных покупателей лицензий или исключительных авторских прав, считают в правительстве.

РИД – это, в том числе: