Сведения о доходах и имуществе налоговики будут передавать в ЕГИССО для начисления пособий малоимущим

С помощью ЕГИССО будут выявлять тех, кто нуждается в пособиях.
Власти планируют оказывать помощь людям в беззаявительном порядке при снижении их материального положения ниже определенного уровня.
Учитывать будут не только доход, но и имущественный критерий.
В частности, налоговики будут направлять в ЕГИССО будет такие сведения:
- о доходах, облагаемых НДФЛ и страховыми взносами;
- о доходах от предпринимательской деятельности;
- о недвижимости и автомобилях.
Поправки в закон о государственной социальной помощи внесены Федеральным законом № 140-ФЗ от 28.05.2022.