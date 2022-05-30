Социальные пособия

Сведения о доходах и имуществе налоговики будут передавать в ЕГИССО для начисления пособий малоимущим

В информационной системе соцобеспечения (ЕГИССО) будут размещать данные не только о трудовых доходах граждан, но и об их имуществе.

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С помощью ЕГИССО будут выявлять тех, кто нуждается в пособиях.

Власти планируют оказывать помощь людям в беззаявительном порядке при снижении их материального положения ниже определенного уровня.

Учитывать будут не только доход, но и имущественный критерий.

В частности, налоговики будут направлять в ЕГИССО будет такие сведения:

  • о доходах, облагаемых НДФЛ и страховыми взносами;
  • о доходах от предпринимательской деятельности;
  • о недвижимости и автомобилях.

Поправки в закон о государственной социальной помощи внесены Федеральным законом № 140-ФЗ от 28.05.2022.

 

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