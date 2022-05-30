Валютные операции

С недружественными правообладателями запретили рассчитываться напрямую

Российские компании и госструктуры могут уплачивать компаниям из недружественных стран вознаграждение, связанное с исключительными правами, только путем перечисления денег на специальный рублевый счет типа «О».

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Такое правило заложено в Указе президента от 27.05.2022 № 322.

Счет должен быть открыт должником в уполномоченном банке на имя правообладателя.

Если иностранная компания не согласна на такой способ расчета, то должник может не платить до того, как получит согласие. Такая ситуация при этом не будет считаться нарушителем обязательств.

Указ действует на правообладателей, связанных с недружественными странами, а также тех, кто публично поддержал введение против России санкций.

При этом указ не действует на компании из недружественных стран, если они надлежащим образом исполняют свои обязанности по договорам.

Правило также не применяется, когда российские физлица платят иностранным правообладателям до 100 тыс. рублей (эквивалент в валюте).

 

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