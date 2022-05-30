Самозанятые

К вам налоговая проверка по самозанятым? Бесплатный вебинар, как пережить ее без потерь

На вебинаре вы узнаете о критериях безопасности работы с самозанятыми, а также о том, как организовать удобный документооборот. И вместе с нашими лекторами пройдетесь по списку закрывающих документов.

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Как только бухгалтеры начали получать письмо ФНС от 15.04.2022 «О направлении информации по проведению мероприятий налогового контроля по НПД» они кинулись проверять заключенные с самозанятыми договоры. Многие пункты вызывают опасения и тревогу. Но взаимодействие с исполнителями на НПД может быть простым и безопасным, несмотря на ограничения.

Этому мы вас научим на бесплатном вебинаре 30 мая, в 16:00 мск.

Приходите, задавайте вопросы, смотрите выступления, записывайте лекции и получите сертификат.

Записаться можно здесь.

 

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
Набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 июня. Места в группе пока есть. Программу курса посмотреть можно тут

 

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