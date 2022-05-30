К вам налоговая проверка по самозанятым? Бесплатный вебинар, как пережить ее без потерь

Как только бухгалтеры начали получать письмо ФНС от 15.04.2022 «О направлении информации по проведению мероприятий налогового контроля по НПД» они кинулись проверять заключенные с самозанятыми договоры. Многие пункты вызывают опасения и тревогу. Но взаимодействие с исполнителями на НПД может быть простым и безопасным, несмотря на ограничения.

Этому мы вас научим на бесплатном вебинаре 30 мая, в 16:00 мск.

Приходите, задавайте вопросы, смотрите выступления, записывайте лекции и получите сертификат.

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