⚡ Пенсии, МРОТ и прожиточный минимум повысили на 10%. Документ подписан

Постановление подписал Михаил Мишустин (документ пока не опубликован).

Прожиточный минимум составит:

на душу населения – 13 919 рублей;

для трудоспособного населения – 15 172 рубля;

для детей – 13 501 рубль;

для пенсионеров – 11 970 рублей.

Этот показатель важен для пособий.

Что касается пенсий, то индексация будет для неработающих пенсионеров. В среднем по стране пенсии вырастут до 19 360 рублей.

Кстати, на нашем сайте был опрос по поводу даты повышения МРОТ. Большинство наших читателей были уверены, что МРОТ повысят с 1 июля, потому что, как многим показалось, так сказал Путин. Но повышение будет с 1 июня, как и было указано на сайте Кремля.