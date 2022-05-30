Зарплата

⚡ Пенсии, МРОТ и прожиточный минимум повысили на 10%. Документ подписан

С 1 июня МРОТ увеличится на 10% до 15 279 руб. Также на 10% вырастут пенсии и прожиточный минимум.

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Постановление подписал Михаил Мишустин (документ пока не опубликован).

Прожиточный минимум составит:

  • на душу населения – 13 919 рублей;
  • для трудоспособного населения – 15 172 рубля;
  • для детей – 13 501 рубль;
  • для пенсионеров – 11 970 рублей. 

Этот показатель важен для пособий.

Что касается пенсий, то индексация будет для неработающих пенсионеров. В среднем по стране пенсии вырастут до 19 360 рублей.

Кстати, на нашем сайте был опрос по поводу даты повышения МРОТ. Большинство наших читателей были уверены, что МРОТ повысят с 1 июля, потому что, как многим показалось, так сказал Путин. Но повышение будет с 1 июня, как и было указано на сайте Кремля.

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